18 вагонов с углем сошли на участке Архара - Известковая

Восемнадцать вагонов с углем сошли на участке Архара — Известковая. Как сообщает Дальневосточная железная дорога, из-за аварии изменился график движения поездов Владивосток — Новосибирск и обратно, а также Владивосток — Москва. Угрозы экологической обстановке и пострадавших нет.

Как пояснили "Вестям Амур" специалисты, в результате происшествия нарушился габарит путей следования. Кроме того, пропало напряжение в контактной сети одного из путей. В настоящее время выясняют причины ЧП. Для ликвидации аварии отправлены восстановительные поезда со станций Бурея, Облучье и Биробиджан.