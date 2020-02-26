Гражданка Эстонии сбежала в Россию, чтобы спасти детей от отца-педофила

Гражданка Эстонии сбежала с детьми в Россию. Анна Финсераасен утверждает, что только здесь может защитить дочерей от их отца-норвежца. Финсераасен подозревает бывшего супруга в педофилии. Его даже арестовали в Эстонии по этому поводу, но суд вынес оправдательный приговор.

36-летняя Анна впервые в Москве, но, к сожалению, беззаботно погулять по улицам в этот раз не получится. Сейчас с двумя дочерьми 10 и 8 лет она прячется в российской глубинке. В Москву Анна приехала одна и по делу.

У нее и детей гражданство Эстонии, срок регистрации заканчивается 29 апреля, дальше — неизвестность. Анна — русская, она надеется на помощь в России.

Спасать детей нужно от их родного отца — норвежца Иостена Финсераасена, хуторянина без образования, медбрата в норвежском доме престарелых.

Анна только на вид хрупкая. Мужественной женщине пришлось пройти страшное — услышать от дочерей, что родной отец их развращает, в детском пересказе "папа придумывает игры".

В свое время Анна, медсестра высокой квалификации, вышла замуж за норвежца Иостена, родила двух дочерей. Через три года брак распался, муж ее избивал. Аня с девочками вернулась в Эстонию, отец периодически забирал детей. Симптомов, указывающих, что не все в порядке в доме на хуторе, было много. У детей начались ночные страхи и энурез, а однажды Ане пришлось отвезти детей в эстонскую полицию по делам несовершеннолетних, где доктор обследовал обеих девочек

"Экспертиза установила, что рубцы образовались в результате механического воздействия", — рассказывает она.

В таких историях всегда много тонкостей. Дети не понимают, что с ними делали, и детей по идее можно настроить против любого родителя. Но в деле медсестры Анны и ее детей есть неопровержимые свидетельства, и не только от медиков, соцработников и психологов в Эстонии. Анна сама записывала видеоразговор со старшей дочкой, мы не можем его приводить, это слишком шокирует.

Бывший муж приехал в Эстонию в ноябре 2016 на свидание с детьми и был арестован по подозрению в педофилии. Анна была уверена в справедливости эстонского суда, но ее ждало потрясение. Суд не только оправдал норвежца, но и постановил выплатить огромную компенсацию ему как пострадавшему.

"В Норвегии существуют многомиллионные программы, которые обеспечивают Эстонию, социальные программы. Эстония не хочет ссориться с Норвегией. Лучше пожертвовать двумя невинными детьми, чем ссориться", — считает Анна.

Постановление уголовного суда — невиновен. Мать настроила детей. А дальше гражданский окружной суд выносит постановление изъять детей у матери и отдать отцу в Норвегию.

Дети не хотят видеть отца, но в Эстонии насильно организовывают их встречи, дети кричат. Аня стоит за дверью, все слышит, сцена напоминает пытку радистки Кэт из фильма "Семнадцать мгновений весны".

Анна православная, ей помогает священник отец Игорь, который служит в Эстонии. "Уголовный суд его оправдал не на основании отсутствия события преступления, а на основании отсутствия неопровержимых доказательств. Противоположная сторона исходит из того, что оправдан значит невиновен", — говорит протоиерей Игорь Прекуп.

В довершении в Эстонии вышел фильм о несчастном парне, которого злая жена, по происхождению русская, лишает возможности видеть детей. В фильме извиняются за эстонское правосудие перед Иостеном Финсераасеном за арест и пребывание в СИЗО.

Иостен говорит, что Анна стала к нему плохо относиться, когда не удался ее план стать в Норвегии врачом. А историю с педофилией она придумала после того как узнала, что старик Финсераасен, отец Иостена был осужден за педофилию и провел срок в тюрьме. Кстати, дедушка со статьей тоже принимал участие в играх со своими внучками. О том, за что был судим его отец, Иостен говорит в проброс, будто это не стоит внимания: "Да, отца обвиняли в том, что он что-то делал с 13-летними детьми. Большего я не знаю".

Когда гражданский суд решил судьбу ее дочерей, Анна решила бежать в Россию. Ей удалось это сделать в январе. На хуторе в стране троллей девочек ждут папа и дедушка, разыскивают их. Им помогает эстонский адвокат Эне Мытте.

Анна в Москве пишет обращение в Общественную палату РФ, в комиссию по поддержке семьи, материнства и детства. Элина Жгутова констатирует, что таких историй, как у Анны, все больше.

"Ювенальная юстиция детей забирает у матери в пользу отца, представителя титульной нации. Я не могу представить такие судебные решения в России. Для них Россия — это остров спасения", — говорит Элина Жгутова, член Общественной палаты РФ.

Анна надеется на лучшее. Ее дочери чувствуют себя лучше, но переживают, что не могут заниматься спортом. В Эстонии они делали успехи в фигурном катании.

Отец Игорь, у которого в Эстонии теперь тоже сложности, просит помочь Анне. И поясняет для чего нужны деньги — на независимую экспертизу, переводы документов, жалобу в Европейский суд по правам человека.