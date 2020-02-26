На Алтае алиментщиков отправили на уборку снега

На Алтае должников по алиментам и штрафам отправили на уборку снега. По решению местных властей они будут работать на муниципальных предприятиях, где необходима неквалифицированная рабочая сила, сообщает ГТРК "Алтай".

Этой зимой особым спросом пользуются дворники, поэтому нарушителей отправляют чистить снег, тротуары от наледи, остановки и пешеходные переходы. Перед этим им выдают направление на работу, полученное от судебных приставов. Инструктаж проводят уже на месте, после чего выдают светоотражающие жилеты и необходимый инвентарь. В качестве административного наказания должники трудятся от 10 до 100 дней.

"Время отработки у всех разное — от 20 до 200 часов. В будние дни, например, исправительные работы не должны затрагивать основную работу гражданина, поэтому они занимают не более 2 часов в день, в выходные – не больше 4 часов. По заявлению самих граждан, в выходные им могут увеличить время работ до 8 часов в день", — рассказала руководитель отдела организации исполнительного производства управления ФССП по Алтайскому краю Любовь Малкова.

Отметим, с начала этого года в регионе около 400 человек выполнили обязательные работы. В настоящий момент отбывать наказания за административные нарушения будут около сотни человек. 18 из них пытались уклониться от физического труда, в результате чего им придется выплатить дополнительные штрафы.