Болгария отказалась от проведения юниорского чемпионата мира по хоккею

Угроза эпидемии коронавируса вынудила Болгарию отказаться от проведения чемпионата мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 18 лет. Турнир должен был пройти в Софии с 23 по 29 марта.

Это уже второй перенос юниорского чемпионата мира. Изначально турнир в группе В должен был пройти в Китае в конце февраля – начале марта, но был перенесен из вспышки инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV. Но теперь от проведения соревнования отказалась и Болгария, сообщает ТАСС. В соревнованиях должны были принять участие сборные Австралии, Хорватии, Нидерландов, Испании и Болгарии.

В самой Болгарии пока не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Но в стране создан оперативный штаб по борьбе с инфекцией, который и рекомендовал отказаться от проведения массовых мероприятий.