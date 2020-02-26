Назван самый популярный смартфон 2019-го года

Лидером рынка смартфонов по продажам в штуках вот уже много лет подряд остается южнокорейская Samsung, успешно отбиваясь от китайских конкурентов. Однако это не значит, что устройства компании лидируют в "индивидуальном зачете" - в мировом рейтинге самых продаваемых смартфонов за 2019-й год первый аппарат Samsung встречается только на третьей позиции.

По данным исследовательской компании Omdia, на которые ссылается MacRumors, самым продаваемым смартфоном в 2019-м году стал выпущенный осенью 2018-го iPhone XR - Apple продала по всему миру 46,3 млн таких аппаратов. Вторую строчку занял iPhone 11 - по сути, усовершенствованная версия XR с теми же габаритами и экраном, но новым процессором и дополнительной широкоугольной камерой. Таких телефонов продали в прошлом году 37,3 млн штук.

Места с третьего по пятое в рейтинге самых популярных смартфонов 2019-го года заняли устройства Samsung - Galaxy A10, A50 и A20. Этих бюджетных устройств было продано 30,3 млн, 24,2 млн и 19,2 млн штук, соответственно. На позициях с 5 по 10 доминирует Apple - тут оказались ультрадорогие iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro, относительно доступный по сравнению с флагманами iPhone 8, а также два бюджетника - Redmi Note 7 и Samsung Galaxy J2 Core.

Таким образом, потеснить "яблочную" компанию на рынке дорогих смартфонов пока не удается ни Samsung, ни Huawei, ни другим производителям - не стесненные в средствах (или без лишних сомнений оформляющие кредиты) потребители продолжают выбирать устройства Apple.