Новая Subaru WRX STI может получить 400-сильный мотор

Слухи о том, что японская марка готовит радикальные перемены в своей моторной линейке, ходят уже давно. Очередной их виток обещает самой "горячей" модели Subaru совершенно новый двигатель, который якобы обеспечит WRX STI прибавку чуть ли не в сотню "лошадей".

Спорткару прочат турбированный оппозитник рабочим объемом 2,4 л, построенный на основе уже известного двигателя - его применяют, к примеру, на Levorg и Outback. Правда, развивать он сможет в отличие от гражданских вариантов, "не менее 400 л.с." и 489 Нм - такую формулировку использовали источники, на которые ссылается Forbes.

Называть мотор "новым" фирме позволяет множество изменений, которые должен пережить двигатель. При том же блоке цилиндров он получит практически заново разработанные внутренности - иные поршни, коленвал, доработанный впрыск, а также альтернативную систему наддува.

Утверждается, что в Subaru сравнивают свой новый двигатель с турбированной "четверкой" от Mercedes-AMG, которая считается своего рода рекордом: при объеме в 2,0 л самая мощная ее модификация способна развивать до 421 л.с. и 500 Нм. Окажется ли сопоставим с нею по отдаче мотор новой WRX STI, пока неясно.

Нет данных и о возможном двигателе более доступной WRX: предполагается, что эту модель будут оснащать тем же 2,4-литровым оппозитником, но дефорсированным до более гражданских показателей - скажем, 320-350 л.с. Зато, по слухам, окончательная смена традиционной механической коробки на автомат или тем паче вариатор спорткарам Subaru не грозит. Окончательную ясность в ситуацию фирма внесет только в следующем году.