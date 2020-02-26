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20 вопросов Владимиру Путину 1 час назад

26 февраля 202010:27

Путин о росгвардейцах на митингах: "Дубинкой просто так никто не молотит"

Путин о росгвардейцах на митингах: "Дубинкой просто так никто не молотит"

Новая, уже четвертая по счету, часть беседы президента опубликована сегодня, 26 февраля. Глава государства ответил информационному агентству ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину". В частности, глава государства рассказал о своем отношении к прошлогодним несанкционированным митингам в Москве, во время которых произошли беспорядки.

По словам Владимира Путина, нельзя допускать подобного. Глава государства отметил, что сегодня бросят бутылку, завтра стулом запустят, а потом машины будут громить. Президент отметил, что нельзя распускаться. Все должно происходить в рамках закона. 

Журналист Андрей Ванденко задал вопрос насчет сотрудников Росгвардии: "Что же они у нас такие ранимые, трепетные?". На это Владимир Путин пояснил, что росгвардейцы "и ранимые, и трепетные", а также выполняют свой долг, поскольку должны это делать. Кроме того, сегодня они занимаются демонстрантами, а завтра "под пули пойдут". 

Глава государства также отметил, что кто-то в Интернете распространяет информацию о надобность убивать детей росгвардейцев. "Это что такое?", — риторически поинтересовался Путин, добавив, что с этим не шутят. 

Также президент уточнил — без оснований сотрудники правоохранительных органов силу не применяют. Российский лидер рассказал, зачем провоцируют тех же росгвардейцев. По его словам, "дубинкой просто так никто не молотит". Владимир Путин считает, что если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, то кто же будет махать дубинкой? "Наоборот, защищать должны", — отметил глава государства. На это Андрей Ванденко припомнил: "Посмотрите видео, как женщине под ребра, а потом не находят, кто это, где он, что он". Владимир Путин пояснил, что речь наверняка идет о так называемых несанкционированных акциях.

Российский лидер задал журналисту вопрос: "Зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками, чтобы вы меня потом об этом спросили". Глава государства отметил, что оппозиционерам необходимо показать, что они "такие вот герои", и они с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если пройдут в органы власти управления.

"Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу", — отметил Владимир Путин.

Ранее в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент рассказал об отставке правительства, перспективе мира и дружбы с Украиной, а также о национальных проектах.

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