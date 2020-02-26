В Саратове пресечено нападение подростков на школу

Двое 14-летних подростков задержаны в Саратове по подозрению в подготовке массового убийства в одной из школ города, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Школьников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, там же во время осмотра оперативники обнаружили обрез охотничьего ружья. По данным спецслужбы, при нападении они также планировали использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в интернете.

Известно, что подростки состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида. Задержанные планировали совершить нападение в мае. По их расчетам, жертвами должны были стать по меньшей мере 40 человек.

Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц.

18 февраля ФСБ сообщила о задержании двоих подростков, 15 и 16 лет, которые намеревались повторить преступление 18-летнего Владислава Рослякова — готовили теракты в нескольких учебных заведениях Керчи.