Владельцам "умных" колонок раскрыли глаза на новую угрозу

В каждой смарт-колонке есть микрофон, который позволяет ей записывать звук в комнате, а подключение к интернету делает возможным передавать записанное за пределы дома. Функцию физического отключения микрофона предусматривают сейчас большинство производителей таких гаджетов. Но микрофоном может "подрабатывать" и динамик устройства.

Об угрозе прослушки через любое воспроизводящее звук устройство напомнил в эфире радио Sputnik член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко. "Любая "умная" вещь будет следить за тем, кто ей пользуется, если это заложено программой", - пояснил эксперт.

Часто пользователи отмахиваются от подобных предупреждений, считая, что записи происходящего у них дома никому не нужны. Токаренко рассказал, что это не так: информация такого рода востребована рекламной индустрией, так как позволяет более точно нацеливать коммерческие объявления. Помимо рекламщиков, уверен эксперт, заплатить за прослушку готовы спецслужбы и преступники.

В прошлом году все без исключения производители смарт-колонок были вынуждены оправдываться перед пользователями. Известно, что устройства такого рода часто активируются по ошибке, а не тогда, когда пользователь произносит специальную команду. Как выяснилось, сделанные в результате таких случайных включений записи, как и записи намеренно отданных голосовых команд, прослушивались нанятыми Google, Apple, Microsoft и Amazon специалистами. Делалось это в целях совершенствования работы распознающих алгоритмов, однако пользователей о возможности такой "прослушки" не предупреждали.