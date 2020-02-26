Помощника красноярского политика, сбившего журналиста, отпустили домой

Помощника красноярского политика Алексея Талюка, подозреваемого в наезде на журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, отпустили на свободу. Однако запретили выходить из квартиры ночью и общаться со СМИ, сообщают "Вести Красноряск".

ЧП произошло 20 февраля в Красноярске. Водитель бывшего депутата на автомобиле Mercedes сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, который хотел взять у него интервью. Журналист с серьезными травмами был госпитализирован. После инцидента возбуждено уголовное дело по статье "воспрепятствование законной работе журналистов". Мера пресечения Талюку избрана на два месяца, до 21 апреля включительно.