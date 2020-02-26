В Самаре обнаружили "детские" фрукты в никотине

В Самарской области появились "фрукты в никотине", которые продают детям.

Информация об этом была опубликована в соцсетях. Пользователь сообщал, что яблоки вымачивают в специальном никотиновом растворе, действуют они как снюс. Но продают их без какой-либо возрастной маркировки. Так производители обходят закон о запрете на территории области продажи снюсов несовершеннолетним.

Сейчас юристы изучают возможность запрета продажи этих фруктов, сообщил РИА Новости председатель парламента региона Геннадий Котельников. "Подростков можно подсадить на это дело примерно за полгода, а это хуже наркотиков, это страшное дело", — сказал он.