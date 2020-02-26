"Тебе, дураку, давали время одуматься": Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.

В интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для портала "Актуальные комментарии" он рассказал, что "это была чистая самоволка". По его словам, если бы было жалко, то не ушел бы и "цеплялся", но "давно пора".

О причинах своего ухода он не стал говорить, потому что нужно как-то не соврать, но и лишнего не сказать. Экс-помощник президента добавил, что "контекст изменился".

Сейчас у Суркова не больших планов, он хочет заниматься политикой "малых форм", в частности выступать в рюмочных для малознакомых собутыльников.

"Или сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности", — сказал Сурков.

Также он сказал, что благодарен Владимиру Путину за то, что позволил 20 лет работать на него и в меру сил участвовать в его великих делах. "Было круто. Большая честь для меня", — заявил Сурков.

О причинах того, почему между его заявлением и указом об отставке прошло столько дней, Сурков не смог ответить однозначно.

"Не знаю. Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: "Это они тебе, дураку, дают время одуматься"", — рассказал он.

Однако, по его мнению, дело было проще – документ проходил по кабинетам.

Сурков работал помощником президента с 20 сентября 2013 года. Он занимался вопросами урегулирования ситуации на Украине. 18 февраля 2020 года Путин освободил его от должности.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не знает о дальнейших планах Суркова, но уверен, что тот найдет применение своим талантам и многолетнему опыту. О причинах отставки он также говорить не стал.