Рубль немного снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с умеренного роста. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 65,43-65,53 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 65,4825 руб., повысившись на 9,75 относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 71,195 руб. — это на 9 копеек выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 9,4 копейки до 68,05 руб.

Влияние на рынки продолжают оказывать растущие опасения по поводу распространения коронавируса COVID-19.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 0,3% и составила $54,12 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,1% до $49,85 за баррель.