Казахстан разместит казначейские облигации в России

Власти Казахстана намерены в 2020 г. выйти с государственными ценными бумагами на российский рынок облигаций, заявил первый заместитель премьер-министра, министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

Речь идет о выпуске облигаций на $500 млн. Почему выбран российский рынок? Потому что ставки дешевле, и при этом валютный риск минимальный, пояснил Смаилов, сообщает "Интерфакс".

Выход на российский рынок облигаций произойдет в ближайший месяц или два, речь идет о казначейских облигациях Казахстана, заключил Смаилов.