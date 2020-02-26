Итальянский "Интер" хочет приобрести Обамеянга

Миланский "Интер" намерен приобрести летом нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонский футболист связан контрактом с лондонским клубом до мая 2021 года.

Как сообщает ТАСС, представители "Интера" уже начали переговоры с агентами Обамеянга. Стоимость 30-летнего футболиста оценивается примерно в 70 миллионов евро. Одна из причин интереса миланцев к форварду "Арсеналу", — возможный уход в "Барселону" нападающего Лаутаро Мартинеса.

"Арсенал" в свою очередь не собирается продавать габонца. Лондонцы хотя предложить Обамеяну новый контракт, согласно которому зарплата Пьера-Эмерика составит 430 тысяч евро в неделю.