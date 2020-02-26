Российские компании смещают сроки поставок зерна в Китай из-за коронавируса

Российские компании смещают сроки поставок зерна в Китай в среднем на полтора-два месяца из-за коронавируса, заявил глава "Российского зернового союза" (РЗС) Аркадий Злочевский.

Речь идет о задержке поставок по времени, а не о сокращении экспорта, пояснил Злочевский в интервью РИА "Новости". Задержки с отгрузками начались в начале февраля, однако Китай — не самый крупный покупатель российских зерновых, объем поставок "измеряется в сотнях тысяч тонн" в год, подчеркнул Злочевский.

С начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2019 г.) по январь Россия поставила в Китай 96 тыс. тонн зерновых, за весь прошлый сезон — 169 тыс. тонн. Основной объем поставок приходится на соевые бобы: в 2018-2019 сельхозгоду экспорт в Китай составил 635 тыс. тонн, в текущем сезоне (включая январь) — 511 тыс. тонн.

Между тем грузовые перевозки между Россией и Китаем возобновлены в ограниченном режиме, на погранпереходах проводят тщательные проверки силами санитарно-эпидемиологических служб. Ежедневно через российско-китайскую границу проходят более 100 грузовых автомобилей и 20-25 железнодорожных составов.