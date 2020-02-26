Вертолет не смог обнаружить приморского подводного охотника, пропавшего у берегов Бали

Поисково-спасательная операция у берегов острова Бали пока не принесла результатов. Подводного охотника Александра Че искали с помощью катеров и вертолета. Однако с воздуха приморца также не удалось обнаружить. Об этом сообщают "Вестям: Приморье" со ссылкой на президента Федерации подводного спорта Приморья Дмитрия Анашкина.

Напомним, что сообщение о том, что Александр Че пропал пропал при подводной охоте на индонезийском острове Бали, появилось 24 февраля. Близкие владивостокца, рассказали он подстрелил большого тунца, после этого нырнул за добычей и больше уже не вынырнул. Лодочник пытался самостоятельно обнаружить россиянина, но безуспешно, после этого он обратился за помощью к местным спасателям.

Отметим, 25 февраля поиски приморского туриста велись только при помощи катеров. Сегодня, после того, как в ситуацию вмешалось правительство Приморского края, к операции подключился вертолет.