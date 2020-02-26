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26 февраля 202011:32

Panasonic прекращает сотрудничество с Tesla по производству солнечных батарей

buffalonews

Panasonic прекращает сотрудничество с Tesla по производству солнечных батарей на нью-йоркском заводе, что станет еще одним прецедентом в напряженных отношениях американского автовендора и японской компании, сообщает Reuters.

Tesla сообщила, что уход Panasonic "не имеет никакого отношения к текущей деятельности Tesla". В обмен на государственные субсидии в размере $750 млн Tesla обязалась нанять 1460 человек в Буффало, в том числе 500 на заводе, в течение двух лет после завершения строительства объекта и потратить в штате $5 млрд в течение десятилетия. Это обещание Tesla выполнила, избежав штрафа в размере 41 млн. долларов.

Прекращения производства солнечных элементов на заводе Tesla в Нью-Йорке происходит по мере того, как Panasonic пытается избавиться от убыточного бизнеса, так как ее стратегический переход на компоненты от бытовой электроники с трудом стимулирует рост прибыли.

Объявляя о партнерстве с Tesla в 2016 г., компания Panasonic заявила, что вложит более 30 млрд. иен (271,96 млн. долларов) в завод в Буффало. Долгосрочные обязательства Tesla стали частью сделки.

Но Tesla резко сократила свой бизнес в США в области солнечной энергетики, поэтому Panasonic вынуждена поставлять большую часть солнечных элементов зарубежным клиентам вместо того, чтобы продавать их Tesla для солнечной черепицы Solar Roof, как это изначально предполагалось. 

Panasonic уже сократила свой собственный бизнес по производству солнечных батарей в других странах на фоне давления со стороны более дешевых азиатских конкурентов. Японский вендор продал свой завод по производству солнечных батарей в Малайзии и научно-исследовательское подразделение китайской GS-Solar за нераскрытую сумму в прошлом году.

Panasonic вместе с тем продолжит участвовать в совместном с Tesla предприятии по производству автомобильных аккумуляторов в штате Невада, которая только что отчиталась о своей первой квартальной прибыли после многих лет производственных проблем и задержек, заявил источник агентства.

Прекращения участия Panasonic в производстве батарей на заводе Tesla в Нью-Йорке усиливает неопределенность и в отношении солнечного бизнеса Tesla, который находится под пристальным вниманием из-за падения показателей с 2016 года, когда Tesla купила компанию.

Tesla пытается возродить солнечный бизнес, но пока безуспешно. Илон Маск предложил клиентам в некоторых штатах аренду солнечных систем от Tesla, которые устанавливаются на крышах жилых домов, без заключения контракта. Предложение доступно в шести штатах и ​​будет стоить клиентам от $50 в месяц ($65 в месяц в Калифорнии).

Правда, несмотря на уверения Маска в простоте отмены аренды в любое время, стоит обратить внимание на пояснения, размещенные на сайте Tesla и написанные мелким шрифтом. Там говорится, что демонтаж батарей и восстановление крыши клиента будут стоит при прекращении аренды $1500.

Акционеры также недовольны сделкой по покупке SolarCity и даже подали иск, обвинив компанию в предоставлении ошибочного анализа и введении в заблуждение инвесторов.

Судебные документы указывают на запутанность финансовых и личных отношений между несколькими компаниями Илона Маска: Tesla и SpaceX. В обоих фирмах Маск является генеральным директором, ранее он также занимал пост председателя совета директоров SolarCity, а его двоюродный брат Линдон Рив был генеральным директором компании.

Примечательно, что ранее Маск инвестировал средства SpaceX в SolarCity и важные аспекты этой сделки были скрыты от аудиторов Ernst & Young до приобретения компанией Tesla SolarCity в 2016 г., говорят акционеры. В частности, в документах говорится, что SpaceX вложила около $165 млн в SolarCity в виде облигаций без права регресса, а SolarCity не раскрыла аудиторам, как быстро придется делать выплаты по этим облигациям обратно в SpaceX.

Акционеры говорят, что Маск никогда не был оторван от процесса заключения сделки, хотя и утверждал обратное. Он и его двоюродный брат Линдон Рив составили план спасения "солнечной компании" от кризиса ликвидности, находясь в отпуске на озере Тахо в начале 2016 г., говорится в документах. Вскоре после этого финансовый директор Tesla Джейсон Уилер подготовил предложение для совета директоров Tesla, чтобы заключить сделку.

Ernst & Young заявили, что сразу после того, как Tesla заключила сделку, SolarCity оказалась неплатежеспособной. Кроме того, в заявлении утверждается, что большинство членов совета директоров Tesla имели финансовые интересы с обеих сторон на момент заключения сделки и хотели, чтобы SolarCity не обанкротилась, чтобы защитить свою репутацию и свои ставки на другие компании, где Маск был генеральным директором.

Например, Илон и Кимбал Маск, Антонио Грасиас и Стив Юрветсон были членами совета директоров Tesla на момент приобретения SolarCity и ее ранними спонсорами, а также членами совета директоров SpaceX. Айра Эренпрейс, давний член совета директоров Tesla, занимал место в совете директоров SolarCity, после того как финансировал его через свою венчурную фирму Technology Partners. Кимбал Маск — брат Илона Маска, а Линдон и Питер Рив, соучредители SolarCity, являются кузенами Илона и Кимбала Маска.

В судебных документах также говорится, что Evercore, финансовые консультанты, нанятые Tesla для анализа сделки с SolarCity, отказались выдать заключение. Между тем, согласно документам консальтинговая фирма Lazard, нанятая SolarCity, искала другие предложения для компании и не смогла найти ни одного.

Иск акционеров был подан против Tesla в суд штата Делавэр более трех лет назад. Акционерам был предоставлен групповой статус в апреле 2019 г. Истцы утверждали, что сделка по слиянию Tesla и SolarCity была совершена в нарушение закона, требующего, чтобы главы публичных компаний действовали в интересах акционеров. Так, считают акционеры, Илон Маск использовал свое влияние в Tesla и за ее пределами, чтобы добиться одобрения у совета директоров и акционеров.

В результате приобретение SolarCity поддержали 85% акционеров Tesla, а выгодной эта сделка была, как утверждают истцы, лишь горстке директоров технологической компании.

После того как нынешние и бывшие члены совета директоров Tesla, включая Илона Маска, покинули свои посты, судебные документы были опубликованы с многочисленными редакциями, скрывающими детали отношений SolarCity с SpaceX, а также информацию, касающуюся Ernst & Young, Lazard и Evercore.

Эти документы были частично раскрыты по требованию адвокатов для акционеров, которые судятся с Tesla.

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