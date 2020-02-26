Роспотребнадзор обязал персонал общепита носить маски из-за коронавируса

Московское управление Роспотребнадзора предписало усилить дезинфицирующий режим в объектах городского общепита.

Документ подписан главным санитарным врачом по г. Москве Еленой Андреевой.

Предписание было вчера распространенно среди рестораторов, сообщили "Ведомости". Причина – профилактика борьбы с распространением коронавируса.

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки в Китае зафиксировано еще 406 случаев заболевания коронавирусом, а 52 человека погибли. К 26 февраля в Китае в общей сложности было зарегистрировано 78 064 подтвержденных случая заражения, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек.