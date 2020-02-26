Футбол попал под видеоповтор. Российской премьер-лиге прописали VAR

Российский футбольный союз сообщил, что все оставшиеся матчи чемпионата страны в премьер-лиге пройдут с использованием системы видеоповтора (VAR). Напомним, что в первой части сезона-2019-2020 VAR применялся только в отдельных встречах в каждом из туров.

⚡️ Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах. Бригады арбитров на 20 тур. pic.twitter.com/h85l4KbXoM — РФС (@rfsruofficial) February 26, 2020

Клубы ранее практически единогласно поддержали необходимость использования видеоповторов в играх высшего российского дивизиона. Теперь РФС принял решение, что система VAR будет работать на всех восьми играх каждого тура начиная с 20-го и вплоть по 30-го.