ОК к Масленице создали стикерпак со знаменитым котом Джазом

Социальная сеть Одноклассники создала совместный проект с котом с блинами по имени Джаз. Стикерпак, героем которого стал Джаз, появился в ОК к Масленице.

Кот Джаз стал популярным в Интернете благодаря фотографии с блинами, которую сделал его хозяин, который живет в Перми. В этом году коту исполнится 9 лет, сейчас он известен не только в России, но и на Западе.

Джаз появился в ОК перед Масленицей неслучайно. В этот семейный праздник принято печь блины, ходить в гости и поздравлять друг друга. Чтобы пользователи могли ярче выражать свои эмоции, ОК сделали стикеры с популярным котом, который стал забавным символом Масленицы.