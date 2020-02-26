BMW впервые показала новейший концепт – и это электрокупе

В полном соответствии с традициями экспериментировать с типами кузовов BMW поместила Concept i4 между классами: на самом деле это полноценный седан, но выглядит он, как настоящее купе. И, очевидно, именно в таком виде i4 отправится на конвейер.

На близость к серийному производству намекает слово Concept в названии новинки: "поисковые" прототипы BMW обычно именует Vision. Именно так - i Vision - именовался концептуальный предшественник нынешней премьеры, официально носящей предсерийный статус.

По всей видимости, конвейерная версия концепта станет электрической альтернативой традиционному купе BMW 4 серии, пусть и получит заметно больше дверей. При этом электромобиль станет еще и мощнее актуального M4 - по крайней мере, концепт обещано снабдить силовой установкой с отдачей в 530 л.с., что позволит ему набирать первые 100 км/ч примерно за 4 секунды.

Предполагается, что i4 снабдят новейшим блоком аккумуляторов на 80 кВтч, который будет весить около 550 кг. Запас хода на одной зарядке должен составить порядка 600 км, но ценность новой батареи еще и в ее способности обеспечивать быстрое пополнение энергозапаса. На 80% аккумуляторы можно будет зарядить за 35 минут, а за 6 минут - обзавестись электричеством, достаточным для преодоления 100 км.

Производство серийного BMW i4 должно стартовать в следующем году, а собирать электрокар будут вместе с "тройкой" в Мюнхене.