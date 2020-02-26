Вести.net: игровые приставки следующего поколения будут собирать биометрические данные

Новые виток битвы за рынок игровых приставок следующего поколения. Аргументы - от технологической мощи до анализа того насколько у пользователя вспотели руки. Производительность - это козырь Microsoft, производитель уверяет, что вычислительная мощь Xbox Series X составит 12 терафлопс, то есть сможет совершать 12 триллионов операций в секунду. В два раза больше нынешней Xbox One X или, что интереснее, это ровно мощность суперкомпьютера IBM образца 2001 года.

Кроме того, в Microsoft подтвердили, что консоль будет поддерживать технологию рейтрейсинга, она пришла в игры из области голливудских компьютерных спецэффектов и позволяет просчитывать траекторию отдельных лучей света, что дает более реалистичное изображение, только здесь это все в реальном времени. Подтвердили в Редмонде и утечки о том, что Xbox получит процессоры и видеокарту от AMD, а в качестве накопителя будет использоваться быстрое SSD, вроде как можно будет даже переключаться между несколькими играми без необходимости их закрывать. Покажут новую приставку в июне в Лос-Анжелесе на выставке E3, впрочем, ее внешний вид давно не секрет.

А вот Sony спецификации своей консоли держит в секрете. Технопресса, конечно, предполагает, что по производительности обе приставки будут сопоставимы и в новой PlayStation ждут примерно такого же процессора, видеочипа, накопителя и все тех же технологий отображения. Но есть и внезапные ходы. В частности, свежая утечка показывает, как может измениться контроллер PlayStation. Из зарегистрированного патента следует, что геймпад будет собирать биометрическую информацию, сердцебиение игрока и даже то, как сильно он потеет, соответственно будет меняться игровой процесс. Например, если пользователь спокойно переносит все происходящее на экране ему добавят переживаний, а если ему и так страшно - игра будет менее жестокой, ну или наоборот.

А еще эмоции игрока можно отслеживать с помощью камеры для PlayStation. И все ждут так называемые адаптивные курки на контроллере, то есть если игрок будет натягивать тетиву виртуального лука - он почувствует ее нарастающее сопротивление. Когда Sony покажет свою консоль пока не понятно, известно лишь, что на выставку разработчиков игр в марте компания не поедет из-за коронавируса.

И еще одна любопытная деталь, как пишет Forbes похоже, что Sony с Microsoft будут пытаться перехитрить друг друга в отношении цены, якобы Sony даже готовы объявить ценник после того, как Microsoft назовет свой. Даже если приставку она покажет раньше конкурента. В общем очевидно, что делить рынок консолей нового поколения соперники будут ожесточенно, тем более, что в текущем поколении эту битву Microsoft проиграла почти вчистую.

Натуральная сенсация в части проникновения мобильных технологий. Уоррен Баффет, также известный как провидец или оракул из Омахи, самый знаменитый и один из крупнейших в мире инвесторов, один из самых состоятельных людей планеты, официально отказался от кнопочного телефона и теперь пользуется смартфоном. Об этом 89-летний магнат сообщил в интервью телеканалу CNBC. То есть владелец более чем 5,5% акций компании Apple в конце первой четверти двадцать первого века пользовался кнопочной раскладушкой Samsung Haven. На Amazon за нее просят чуть больше 100 долларов.

Теперь у него iPhone 11, какая именно версия неизвестно. Зато со слов самого Баффета мы узнаем, что мультимиллиардеру не пришлось даже покупать его. Как он заявил, iPhone ему дарили много, в том числе и лично глава Apple Тим Кук, который несколько лет кряду уговаривал Баффета перейти на iPhone. Он даже заявлял, что готов в любой момент вылететь в Омаху и помочь Уоррену Баффету с освоением смартфона, если тому такая помощь понадобится. Впрочем, все это не означает, что величайший инвестор сдался, он уверяет, что использует iPhone исключительно для голосовых звонков, ну а для отображения биржевых сводок у него и так был iPad.