Прокуратура проверит информацию о матери, которая держит детей в холодном сарае

Прокуратура Омской области заинтересовалась информацией о неблагополучной семье. Накануне в социальной сети, а затем и в СМИ, рассказали о женщине, которая жестоко обращается с детьми, а также живет с ними в сарае.

Поводом для проведения проверки послужили сообщения о возможных нарушениях в деятельности органов опеки, а также попечительства муниципального района.

О неблагополучных жителях Калачинска рассказала местная жительница в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте". Стоит отметить, что в настоящее время данный пост почему-то удален. Автор поста сообщила, что органы опеки, приехав к месту жительства семьи, даже не зашли в так называемый дом и ничего не проверили. Женщина рассказала, что женщина с детьми живут на одни детские пособия, кроме того, мать периодически избивает несовершеннолетних.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщается на сайте ведомства.