Матч теннисного Кубка Дэвиса в Японии пройдет без зрителей

Организаторы квалификационного этапа Кубка Дэвиса, неофициального чемпионата мира по теннису среди мужских сборных, приняли решение очередной матч в Японии провести без зрителей. Причиной стала угроза коронавирусной инфекции в Стране Восходящего солнца.

Команда Японии должна во второй уикенд марта принимать соперников из Эквадора. Ожидается, что в этом матче с составе хозяев площадки на корт выйдет сильнейший японский теннисист Кеи Нисикори, который пропустил значительную часть прошлого сезона и начало нынешнего из-за травмы локтя.

Теперь возвращение Нисикори, скорее всего, состоится при пустых трибунах. Впрочем, игры матчевой встречи Япония – Эквадор будут показаны по телевидению, а всем теннисным болельщикам, уже купившим билеты на матч, организаторы вернут деньги.