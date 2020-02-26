Заливщик льда стал почетным гражданином Северной Каролины

Губернатор Северной Каролины Рой Купер присвоил звание почетного гражданина Дэвиду Эйрсу. Подобным образом был оценен дебют заливщика льда в воротах клуба НХЛ "Каролина Хэррикейнс".

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Торонто Мэйпл Ливз" – "Каролина Хэррикейнс" получили травмы оба вратаря гостей Джеймс Раймер и Петр Мразек. В ворота "Хэррикейнс" встал 42-летний заливщик льда Дэвид Эйрс, игравший в воротах на любительском уровне и перенесший 16 лет назад пересадку почки, сообщает РИА Новости.

Эйрс отыграл 28 минут 41 секунду, отбил 8 бросков и пропустил две шайбы. "Каролина" выиграла 6:3, а Дэвид был признан первой звездой матча, который, скорее всего, станет единственным. Кроме того, Эйрс стал самым возрастным вратарём-дебютантом, сумевшим выиграть в первой встрече.