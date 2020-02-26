Ан-2 с горящим двигателем сел на поле под Усть-Каменогорском

Самолет Ан-2 санитарной авиации совершил вынужденную посадку поблизости от аэропорта казахстанского Усть-Каменогорска, после чего загорелся. Горящую воздушную машину сняли на видео.

ЧП произошло в 12:50 по местному времени (09:50 по Москве) практически сразу после взлета принадлежащего компании "Орлан 2000" самолета. Он должен был направиться в Аксуат по санитарному заданию, но пилот сообщил о сбое в работе двигателя. Командир экипажа решил сажать машину на поле в полутора километрах от воздушной гавани.

После соприкосновения с землей у самолета вспыхнул двигатель. Двое пассажиров и трое членов экипажа самостоятельно покинули борт еще до прибытия пожарных. Огонь быстро потушили.

Один из пилотов получил травмы, помощь ему оказали на месте.

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются следователи.