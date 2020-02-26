Mercedes-Benz GLA обзавелся "заряженной" версией

Рано или поздно это должно было произойти: двухлитровый турбомотор, который уже приводит в движение чуть ли не всех членов компактного семейства Mercedes-AMG, поставили и на вседорожник нового поколения. И кроссовер AMG GLA 45 способен задать жару многим хот-хэтчам.

Производитель пока опубликовал характеристики только младшей модификации "сорок пятого" - той, что получит 387-сильную версию турбированной "четверки" (появления AMG GLA 45 S с 421-сильным мотором еще предстоит дождаться). Работает мотор с 8-ступенчатым роботом AMG Speedshift и системой полного привода, которая умеет распределять тягу не только по осям, но и между задними колесами.

До 100 км/ч новинка сможет разогнаться примерно за 4,3 секунды при максимальной скорости 250 км/ч. Более мощная версия, как ожидается, окажется на пару десятых быстрее в разгоне до "сотни", а максимальную скорость увеличат до 270 км/ч.

Со сменой поколений Mercedes-Benz GLA стал больше похож на полноценный кроссовер, чем дореформенный вариант, однако производитель обещает, что благодаря настройкам подвески новинка будет заметно лучше управляться и окажется куда устойчивее в поворотах. Вседорожнику обеспечили доступ к адаптивным амортизаторам с тремя режимами работы, мощным тормозам с 4-поршневыми суппортами (опционально - шестипоршневые), семи режимам работы ездовой электроники (включая режим Race) и системе стабилизации с тремя уровнями настройки.

Опознать новинку можно будет по традиционно развитому аэродинамическому обвесу, колесам до 22 дюймов, внушительному спойлеру и радиаторной решетке Panamericana. В интерьере появятся спортивный руль и мультиконтурные кресла, отделка карбоном и алюминием, а также мультимедийный комплекс MBUX с телеметрическим режимом работы.

Официальный дебют Mercedes-AMG GLA 45 состоится уже 3 марта в рамках Женевского автосалона.