Японские власти переносят массовые мероприятия в стране из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал отменить, перенести или сократить масштабные спортивные и культурные мероприятия в течение следующих двух недель, заявив, что этот шаг имеет решающее значение для предотвращения распространения нового коронавируса внутри страны, передает Bloomberg.

Абэ заявил журналистам, что Япония делает все возможное, чтобы ограничить распространение вируса, которым заражены более 80 тысяч человек, большая часть которых находится в Китае.

Ранее Абэ представил новый правительственный план по борьбе с этой болезнью, в котором предусматривается поощрение работодателей за удаленную работу и сокращение рабочего времени.

Одна из главных проблем, с которыми столкнулся Абэ, заключалась в том, не подорвет ли вирус планы Токио по проведению летних Олимпийских игр в конце этого года.

Японские и олимпийские чиновники заявили, что нет никаких изменений в проведении игр, как планировалось, но для Абэ многое поставлено на карту. По некоторым оценкам, Токио готовится к играм около семи лет, потратив на подготовку города более 26 миллиардов долларов.

"Учитывая важность следующей недели или двух в предотвращении распространения вируса и широкомасштабных инфекционных рисков для спортивных и культурных мероприятий, на которых собирается много людей, правительство просит отменить, отложить или свести к минимуму эти события на следующие две недели", — сказал Абэ.

Высшая лига, главная профессиональная регбийная лига страны, ответила на просьбу Абе, заявив, что 16 матчей будут перенесены. Днем ранее J-League заявила, что отложит все матчи в главной профессиональной футбольной лиге страны до 15 марта из-за вируса.

На прошлой неделе организаторы Токийского марафона заявили, что из-за опасений по поводу вируса они запретят около 38 тысячам непрофессиональных бегунов участвовать в гонке, которая состоится 1 марта.

Концерты некоторых из самых популярных эстрадных выступлений в стране были отменены после того, как один из зараженных был обнаружен на концерте.

Как сообщают местные СМИ, Токио рассматривает вопрос о начале весенних каникул для столичных государственных средних школ, и национальное правительство одобрило закрытие детских садов в районах с многочисленными случаями заражений.