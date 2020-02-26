Путин потребовал максимально жестко реагировать на подлоги в работе полицейских

Президент России Владимир Путин потребовал от министерства внутренних дел предельно жестко реагировать на подлоги и фальсификации в работе полицейских. Об этом он заявил на заседании расширенной коллегии МВД, прямую трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".

Глава государства подчеркнул, что нужно жестко пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников. Также он потребовал соблюдать сроки уголовного судопроизводства.

По словам Путина, основная задача МВД на ближайший год – повышение раскрываемости преступлений. Особое внимание нужно уделить обеспечению законности органами дознания и следствия. Также глава государства напомнил, что полицейские должны обеспечивать безопасность граждан, чтобы они чувствовали себя защищенными там, где проживают – "в своем доме, в поселке, в городе".

Ранее в интервью ТАСС президент коснулся темы недавних несанкционированных митингов. По его словам, протестующие сами провоцируют силовые структуры на действия. Он подчеркнул, что такого нельзя допускать и все должно проходить в рамках закона. Также Путин сказал, что росгвардейцы дубинкой просто так не машут и не молотят.