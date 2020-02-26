Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон – самый сильный соперник в моей карьере

Российский чемпион американской лиги смешанных единоборств UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 18 апреля проведет очередной бой, в котором будет защищать свое звание против Тони Фергюсона. Наш боец назвал американца самым сильным соперником в своей карьере.

"Фергюсон – самый сильный мой соперник за все время, — цитирует Нурмагомедова TMZ.Com. – Именно поэтому я чувствую сейчас такую невероятную мотивацию. Для своего наследия я должен побеждать жестких противников. Я должен побеждать всех, кто похож на настоящих соперников, а не на поддельных".

Российский чемпион отметил, что "соревновался с такими парнями, как Барбоза, Дос Аньос, Конор, Порье, Яквинта: "Я уважаю почти всех. Но эти парни не такие крутые, как Тони Фергюсон".