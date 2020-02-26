"Белнефтехим" назвал убыток за разбавленную химикатами нефть из России

Россия поставила Белоруссии разбавленную химикатами нефть на сумму не менее 61 миллиона долларов, подсчитали в госконцерне "Белнефтехим".

Загрязненная органическими хлоридами нефть была обнаружена в магистральном нефтепроводе "Дружба" в апреле 2019 года. Как оказалось, граждане России заливали в экспортный трубопровод разбавленную химикатами нефть ради получения незаконного дохода.

Это привело к приостановке экспорта сырья из РФ в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию больше чем на месяц. Белоруссия пострадала больше всего, поскольку первой обнаружила некачественную нефть и предупредила остальных.

В Белоруссии два крупных нефтеперерабатывающих комплекса. "Мы по протоколу имеем 563 тысячи тонн грязной нефти (4,2 млн баррелей – ред.), которую переработал Мозырский НПЗ. Сумма компенсации определяется из расчета 15 долларов за баррель — по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась. Таким образом, Беларусь может получить компенсацию более 61 миллиона долларов", — сообщил корреспонденту "БелТА" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Это сумма только за поставленную некачественную нефть. Но при переработке такой нефти пострадало оборудование. Российская нефть с запредельным содержанием хлора разрушила оборудование нефтезавода.

Днем ранее Белоруссия подписала протокол с РФ о компенсации за разбавленную химикатами нефть.

Ранее белорусская сторона оценила ущерб из-за некачественной российской нефти в 2 миллиарда долларов – это и разрушенное оборудование, и приостановка работы всех НПЗ, и приостановка экспорта топлива в Европу и Украину.