Неизвестный пытался сжечь себя у офиса Зеленского

В центре Киева около здания офиса президента Украины Владимира Зеленского во время протестной акции против медицинской реформы неизвестный мужчина предпринял попытку самосожжения, передает ТАСС.

Практически сразу участники акции стали тушить мужчину подручными средствами. На пострадавшем обгорела одежда. По его словам, "с ним все нормально".