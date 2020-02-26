Появилось видео с места нападения школьника на учительницу в Ульяновске

Нападение вооруженного ножом ученика на педагога в ульяновской школе произошло спонтанно, ему не предшествовал какой-либо конфликт, рассказали одноклассники задержанного подростка. СКР обнародовал видео с места преступления, которое классифицировали как покушение на убийство.

По предварительным данным, Артем Ф. около 10:40 зашел в класс математики и с порога направился к 59-летней учительнице. Преподаватель оттолкнула восьмиклассника, в руке которого был нож, но тот успел пырнуть женщину в живот. После этого он бросил свое оружие в самый конец класса, спустился вниз, забрал куртку в раздевалке и выбежал на улицу. Задержали его оперативники в квартире отца, который несколько лет назад оставил семью.

"По показаниям очевидцев, школьник напал без причины", — сообщил источник "Интерфакса", уточнив, что никаких конфликтов между ним и преподавателем не было.

Более того, многие одноклассники называют Артема очень уравновешенным и спокойным подростком. О мотивах, побудивших его смастерить из сломанного кухонного ножа и зажигалки заточку и напасть на учителя, никакой информации не поступало. На его страницах в соцсетях опубликовано множество фотографий школьников, нападавших на персонал и учеников в школах по всему миру.

Пострадавшую учительницу госпитализировали с проникающим ранением живота, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

"Мы должны понять, что сподвигло ребёнка совершить этот поступок, как сейчас помочь. Ситуация находится на моем личном контроле", — отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

По неподтвержденным данным, подросток постоянно носил с собой ножи. Брошенный в классе, как предполагают, должен был издать громкий хлопок, с этой целью к рукоятке была примотана зажигалка.