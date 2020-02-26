"Нефтехимик" выиграл у "Адмирала", отыграв по ходу матча две шайбы

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился во Владивостоке. "Адмирал" принимал "Нефтехимик" из Нижнекамска и проиграл — 2:3.

"Адмирал" выиграл первый период с результатом 2:0 благодаря голам Никиты Коростелева и Мартина Бакоша. Но во втором периоде Йонус Эклунд один гол отыграл. В третьей 20-минуие Павел Порядин сделал счет равным, а за три с половиной минуты до окончания основного времени Майрат Хайрулин принес "Нефтехимику" победу с результатом 3:2.

"Нефтехимик" набрал 64 очка и занимает восьмое место в Восточной конференции. У "Адмирала" 56 очков и предпоследняя, 11-я строчка в таблице.