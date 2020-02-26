Мир пополнился еще одной больной экономикой

Ливан назван новой страной мира с больной экономикой. Два ведущих мировых агентства — Moody’s и S&P Global Ratings одновременно понизили долгосрочный рейтинг Ливана на десять уровней ниже инвестиционного уровня. Это запредельный, так называемый, "мусорный" уровень.

Страна в настоящее время оценивается ниже, чем Аргентина и Демократическая Республика Конго, отмечает CNBC.

Ливан — средиземноморская страна, соседствует с успешным Израилем, с переживающей гражданскую войну Сирией, и не самой благополучной Турцией.

Разрушенная экономика Ливана и огромный долг привели страну в список мировых аутсайдеров. У Ливана самый высокий долг в мире — 160 процентов ВВП. Страна переживает наихудший финансовый кризис со времен жестокой гражданской войны в 1975-90 годах и после месяцев недавних народных протестов.

Наби Берри, спикер парламента Ливана, заявил, что реструктуризация долга станет "лучшим результатом". Это значит, что страна объявит о дефолте, о неспособности оплатить все долги, и кредиторы получат лишь часть того, что давали Ливану.

Страна находится в середине сразу нескольких кризисов — банковского, валютного, долгового кризиса. Это почти крах страны.

Долгие годы Ливан страдал от низкого роста ВВП, высокого уровня безработицы и безудержной коррупции. Страна занимает 137 место из 180 стран по Индексу восприятия коррупции в 2019 году, который составляет Transparency International.

Экономисты утверждают, что в кризисе виновата и политика центрального банка страны, которая заключалась в привлечении долларовых депозитов местных банков под высокие процентные ставки — часто под 15 процентов — для финансирования государственных расходов.

Ливан годами жил не по средствам, испытывал двойные дефициты — как в балансе государственного бюджета, так и в балансе счета текущих операций. Это требовало определенного доверия со стороны инвесторов. Но в последние годы эта уверенность иссякла, и поэтому в страну прекратился приток капитала.

Ливан теперь остался с долларизованной экономикой, и в ней больше нет долларов, чтобы погасить долг, импортировать товары, нет долларов, чтобы вернуть вклады людям. Это старинная мошенническая схема Понци: брать новые деньги у новых вкладчиков, инвесторов, чтобы продолжать расплачиваться со старыми.