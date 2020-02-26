Российский рынок акций дрейфует в минусе, отскок не удался, инвесторы испугались коронавируса

Акции большинства российских компаний дешевеют к середине торгового дня 26 февраля. Индекс Мосбиржи снизился до отметки 2975 на фоне падения котировок акций на мировых биржах, инвесторы опасаются быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.

Индекс РТС держится у отметки 1430, стоимость большинства основных "голубых фишек" снизились в среднем на 1-5%.

Доллар подорожал до 65,55 руб., евро — до 71,295 руб.

Подешевели акции "Мечела" (- 5,4%), "Аэрофлота" (- 3,8%), "РусГидро" (- 3,6%), "Яндекса" (- 3,6%), "Распадской" (- 3,6%), АФК "Система" (- 3,4%), "Сургутнефтегаза" (- 3,1%), "НОВАТЭКа" (- 2,4%), "Роснефти" (- 2,1%), "Ростелекома" (- 2%), "Мосбиржи" (- 1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (- 1,8%), "РусАла" (- 1,7%), "Россетей" (- 1,7%), "ФСК ЕЭС" (- 1,6%), "Башнефти" (- 1,5%), "АЛРОСА" (- 1,5%), "Магнита" (- 1,5%), "Интер РАО" (- 1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (- 1,2%).

Акции "Полюса" подорожали на 1,6%, "Норникеля" — на 0,1%.

Фондовые индексы в США рухнули накануне на 2,8-3,2%.

Власти США и американский Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) предупредили, что опасаются распространения коронавируса в США и готовятся к возможной пандемии.

Падение фондовых индексов продолжилось в Азии в среду, японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite — на 0,8%, гонконгский Hang Seng — на 0,7%.

Европейские индексы FTSE, CAC40, DAX снижаются в среду на 0,6-1,4%, ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Нефть дешевеет в среду, стоимость майских фьючерсов на Brent упала до $53,5 за баррель (- 1,4% и — 2,4% накануне), апрельская цена WTI снизилась до $49,35 за баррель (- 1,1% и — 3% накануне).