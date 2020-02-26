Российская премьер-лига официально представила титульного спонсора

Меньше недели остается до старта второго этапа чемпионата России по футболу в высшем дивизионе. В межсезонье руководители премьер-лиги провели переговоры с рядом структур, которые могли бы помочь РПЛ финансово, и определились с титульным спонсором соревнований. Им стал Тинькофф-банк. В среду, 26 февраля, официально объявлено о заключении соглашения.

Договор рассчитан на полтора года, а сама сделка оценивается в сумму от 350 до 375 млн рублей. "Тинькофф-банк становится нашим титульным партнером. Переговоры были достаточно долгими и непростыми", — заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Было выбрано направление на сокращение госфинансирования, Первый контакт состоялся прошлым летом по инициативе президента РФС Александра Дюкова, а в этом году подошли к финальным условиям", — приводит слова Прядкина ТАСС.