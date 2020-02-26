Путин поручил МВД и Минтрансу разработать меры по сокращению количества ДТП с участием такси

Президент Владимир Путин попросил МВД и Минтранс обратить внимание на ДТП с участием такси. Количество таких ДТП увеличилось в 2019 г. в полтора раза.

Количество ДТП, совершенных водителями такси, выросло более чем в полтора раза, а количество погибших в таких ДТП увеличилось на треть, количество раненых — в полтора раза.

"Прошу вместе с коллегами из Минтранса и других ведомств обратить на это особое внимание и предложить эффективные механизмы исправления ситуации", — отметил Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Необходимо шире применять технические средства контроля и автоматизированные системы, более тщательно следить за качеством подготовки водителей в автошколах, за оказанием срочной медицинской помощи и эвакуации пострадавших с мест ДТП, подчеркнул Путин.

Между тем Госдума рассмотрит законопроект, регламентирующий перевозку пассажиров легковым такси и работу агрегаторов такси (служб заказа легкового такси). Законопроект предусматривает, что в случае ДТП ответственность понесет не только водитель, но и агрегатор.