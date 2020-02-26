Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

В столице Катара Дохе продолжается теннисный турнир с призовым фондом 3 миллиона долларов. Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал соревнований.

Светлане Кузнецовой предстоял матч с американской теннисисткой Амандой Анисимовой. Но соперница отказалась от борьбы, и Кузнецова прошла в следующий круг без борьбы.

Следующая соперница Кузнецовой определится в матче между Юлией Путинцевой (Казахстан) и Белиндой Бейич (Швейцария). Днем раньше Бенчич выбила из розыгрыша Веронику Кудерметову.