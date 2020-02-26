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Коронавирус 48 минут назад

26 февраля 202016:31

Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 81 тысяче человек

Cheng Min/Global Look Press/Keystone Press Agency

Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в мире составило почти 81 тысячу человек. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Как передает ТАСС, 2,7 тысячи случаев закончились летальным исходом.

По словам Клюге, более 78 тысяч случаев заражения (96,5 процента) приходятся на Китай, где изначально была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной вирусом. При этом, как отметил Клюге, смертность от данного заболевания в КНР снизилась.

Клюге добавил, что эффективного способа лечения заболевания, вызванного новым коронавирусом, пока не разработано. Тем не менее, по его словам, оснований для паники нет.

В Европе случаи заражения зафиксированы в 13 странах. Больше всего заболевших – 374 человека – в Италии, 12 заразившихся скончались от осложнений. Директор Европейского центра контроля и профилактики заболеваний Андреа Аммон заявила, что ситуация с коронавирусом, сложившаяся в этой стране, может повториться и в других европейских государствах. Она призвала Евросоюз быть готовым "к реализации сценария возникновения обширных зон распространения коронавируса" на своей территории.

Вспышку вызванного новым коронавирусом заболевания зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного
масштаба. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 38 странах, включая Россию.

 

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