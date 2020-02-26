Александр Жуков предложил провести прощальный матч Шараповой в России

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков предложил Марии Шараповой провести прощальный матч в России. Жуков считает, что такая встреча вызвала бы огромной интерес у российских любителей тенниса.

"Было бы прекрасно провести прощальный матч Марии в России. Эта встреча собрала бы полные трибуны. Шарапова стала эпохой в теннисе, Мария одна из великих теннисисток. Помню, как, она была знаменосцем на открытии Олимпиады в Лондоне, где Мария стала финалисткой. Видимо, на решение о завершении карьеры повлияли травмы, замучившие ее. Для того, чтобы выступать на таком уровне, необходимо быть здоровым человеком", — приводит слова Жукова РИА Новости.

В среду пятикратная победительница турниров серии Большого шлема и серебряный призер Олимпиады в Лондоне Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка объяснила свое решение хронической травмой плеча, мешающей играть в полную силу.