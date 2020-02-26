Одного из планировавших нападение на школу подростков взяли под стражу

Одного из подростков, задержанных по подозрению в подготовке теракта в саратовской школе, взяли под стражу. По решению Волжского районного суда города он был арестован и пробудет в следственном изоляторе как минимум до 25 апреля.

ФСБ сообщила о задержании 14 и 15-летних подростков 25 февраля. Их поймали на территории заброшенного бомбоубежища, где они прятали обрез охотничьего ружья. При нападении школьники намеревались использовать также "коктейли Молотова" — инструкции по изготовлению зажигательных смесей нашли на их компьютерах.

На допросе они сознались в подготовке теракта, уточнив, что нападение планировалось на ближайший май, а его жертвами могли стать не менее 40 человек. Цель атаки не была озвучена, причиной же акции злоумышленники назвали месть.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения и второму задержанному подростку. Им инкриминируют приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц.