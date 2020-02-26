Карен Хачанов стал четвертьфиналистом турнира в Дохе

В столице Катара Дохе продолжается теннисный турнир с призовым фондом в 3 миллиона долларов. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал соревнований.

Карен Хачанов играл с австрийцем Деннисом Новаком и добился победы в двух партиях. Первый сет Карен выиграл со счетом 6:3, во втором был сильнее 6:4. Поединок продолжался 1 час 14 минут.

Соперником Карена в четвертьфинале соперником Хачанова может стать первая ракетка мира Новак Джокович. Но сербу нужно еще обыграть немца Филиппа Кольшрайбера.