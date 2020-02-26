В новой версии Opera стало проще наводить порядок

Разработчики Opera представили новую версию браузера для компьютеров. В обновленной программе реализовано более удобное управление группами вкладок - теперь их можно объединять в пространства, сообщили Вестям.Ru в пресс-службе.

Пользователи могут организовывать пространства по типу контента и персонализировать группы, давая им имена и отличительные иконки. Всего можно добавить до пяти пространств. Внутри одного окна, например, можно создать одну группу для работы, вторую для развлечений и еще одну - для других проектов.

Иконки пространств доступны в верхней части боковой панели. То, которое сейчас активно, будет отображено синим цветом.

Любую ссылку можно отправить в другое пространство, нажав по ней правой кнопкой мыши. Также пользователи могут перемещать вкладки между самими пространствами.

Помимо этого, в Opera 67 появился визуальный переключатель вкладок. Нажимая Ctrl+Tab, пользователи могут пролистывать превью открытых сайтов, не отрывая руку от клавиатуры.

Другая новая функция позволяет выявить дублирующие вкладки. Вкладки с одинаковыми адресами выделяются цветом при наведении на них курсора мыши, что позволяет легко их обнаружить и закрыть.