Chery назвала российские цены нового 7-местного кроссовера Tiggo 8

Пока компания раскрыла цену только самой дорогой 7-местной комплектации Prestige, с которой 1 марта начнутся российские продажи нового кроссовера Tiggo 8.

Цена составит 1 699 000 рублей, а с учетом выгод скидочных программам - 1 479 000 рублей. В оснащение входят 6 подушек безопасности, система стабилизации Bosch в версии 9.3, помощник при экстренном торможении, системы помощи при старте в гору и при спуске с горы (HDC).

В комплектацию Prestige также войдут 18-дюймовые алюминиевые литые диски, система мониторинга давления и температуры в шинах, светодиодная оптика, датчик света и функция отсрочки выключения фар, система камер кругового обзора в сочетании с передними и задними датчиками парковки, круиз-контроль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль, полный "зимний" пакет, электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold, дистанционный запуск двигателя, электропривод складывания зеркал и бесконтактное открытие двери багажника.

Окраска кузова металлик входит в стоимость автомобиля и доступна в следующей цветовой гамме (зеркала и ручки в цвет кузова): черный, красный, синий, белый, серый и золотистый.

Кроссовер оснащается безальтернативным 2-литровым турбомотором с распределенным впрыском топлива, турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. Мощность составляет 170 л.с. и крутящим моментом в 250 Нм. Коробка передач - вариатор (CVT). Кроссовер достигает 100 км/ч за 10 секунд, максимальная скорость - 200 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле - 8,2 л/100 км, причем мотор адаптирован под 92-й бензин. В настройках водитель может выбрать режим Eco или Sport. Привод - только передний.

Позднее на рынок выйдут базовая 5-местная версия Active и средняя 7-местная комплектация Family.