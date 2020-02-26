Самолет Москва - Пермь вернулся в Шереметьево из-за вибрации двигателя

Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший в Пермь, вернулся в Москву из-за вибрации двигателя.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, самолет вылетел около часа назад, но затем развернулся над Владимирской областью.

Примерно в 19.30 SSJ100 благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.