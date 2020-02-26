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Поправки в Конституцию 40 минут назад

26 февраля 202021:39 Андрей Григорьев

Приоритет детей, культуры, людей труда - президент обсудил поправки в Конституцию

Приоритет детей, культуры, людей труда - президент обсудил поправки в Конституцию

Итак, поправки в Конституцию могут вынести на общероссийское голосование 22 апреля. Такое предложение поддержал сегодня Владимир Путин. Президент вновь встретился с членами рабочей группы, которая занимается подготовкой изменений в основной закон. Обсуждались поступившие предложения — а их уже около 900 — а также процедуру внесения поправок.

Поправки в российскую Конституцию — самые масштабные за всю историю ее существования — обсуждали уже на самых разных площадках, в том числе и в регионах, но впервые в Кремле, в Сенатском дворце, купол которого украшает президентский штандарт.

Старт реформированию основного закона дал президент, а подключилось в итоге едва ли не все активное население страны. Последние опросы показывают: важность этих изменений понимает абсолютное большинство россиян.

"Уже поступило где-то порядка 900 предложений. Они носят серьезный, содержательный характер практически по всем направлениям нашей жизни, жизнедеятельности государства", — отметил Владимир Путин.

Уже очевидно, что новая редакция Конституции будет носить ярко выраженную социальную направленность — и это поддерживают жители России — многих норм, касающиеся семьи и детей до этого в тексте вообще никогда не было.

"Мы предлагаем напрямую записать в Конституции, что дети — важнейшее достояние России. И государство не только создает условия, которые способствуют их всестороннему развитию и духовному, и нравственному, и интеллектуальному, и физическому, но и уделяет большое внимание воспитанию", — считает Ольга Баталина, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.

"У нас, по-моему, в основном законе так напрямую о детях раньше никогда не говорилось. Но с учетом той ситуации о которой мы знаем, имею в виду демографические наши проблемы, мне кажется это вполне обосновано. У нас в общем-то в традициях народов России всегда было особое бережное отношение к ребенку, к детям. Это такие нравственные начала, которые объединяют страну", — одобрил президент.

Работа над изменениями объединила российское общество — ведь поправки в Конституцию нацелены на улучшение качества жизни людей.

"Органы местного самоуправления, в пределах, предусмотренных федеральным законом компетенций, обеспечивают доступность медицинской помощи", — предложил Леонид Рошаль, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.

"У нас был определенный разрыв в сфере публичной власти, когда вопросы образования и того же здравоохранения первичного звена, оставались, как бы, непонятно за кем. У одних не хватает денег, а другие, имеется в виду государственный уровень, говорят, что это их не очень-то касается, не входит в их прямые обязанности. Поэтому сшивание государственного уровня в данной сфере и муниципального уровня власти, будет уместно", — согласился глава государства.

Рабочая группа президентские поправки усилила. Так, индексировать собираются не только пенсии, как предлагал Владимир Путин, но и социальные пособия. Раньше у государства просто не было такой возможности.

"Люди помнят 90-е годы, когда государство мало волновал человек и его нужды, проблемы, не до этого было тогда, и ситуация в экономике была другой. Мы предлагаем усилить положение о социальном государстве и сделать это положение навсегда реально действующим" – сообщила Лидия Михеева, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.

"Те, кто принимали решение, считали, что правильно выстроенная экономическая политика, обеспечивающая ее эффективное функционирование, автоматически будет приводить к решению социальных вопросов. Но оказалось, что это не совсем так или совсем не так. И если таргетировать инфляцию, целенаправленно понижать, выясняется, что, если мы хотим избавиться, скажем, от бедности, нужно таргетировать бедность, нужно выстраивать целенаправленно политику по повышению доходов людей, по снижению уровню тех, кто проживает за чертой бедности и так далее. Поэтому то, что в основном законе будет такая ориентация на именно такую работу, на то, чтобы придать всей нашей деятельности и самому государству социальный характер, это востребовано и, и конечно, обязательно поддержим", — одобрил Путин.

Ужесточились требования к чиновникам высшего ранга. Президент хотел, чтобы у них не было иностранного гражданства, но при редактировании решили добавить в эту норму еще и запрет на счета в зарубежных банках.

"С нашей точки зрения, это совершенно не репрессивная мера, не ограничение прав и свобод. Это, прежде всего, защита самих упомянутых должностных лиц от возможного внешнего давления, от шантажа и угроз. Через эту меру — защита прав и интересов всех россиян, которые вверяют им свои судьбы, защита Российской Федерации", — заявил Константин Косачев, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.

"Да, это ограничение, но когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор — хочет он иметь какие-то активы за рубежом, либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было, которые могут налагать на него какие-то ограничения при принятии решений в интересах Российской Федерации. Поэтому я полностью согласен, только нужно тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства — президента страны. Поэтому предлагаю добавить туда и это должностное лицо", — подчеркнул руководитель страны.

Конституционный суд собираются наделить правом отменять неправомерные решения международных инстанций, обозначить поддержку соотечественников, живущих за рубежом, а в одной из статей подчеркнуть значение нашей страны в победе над фашизмом — это все новые, никогда раньше не применявшиеся нормы.

"Для нас священна память о великой Победе, одержанной над самым опасным врагом в истории человечества ценой самых страшных жертв в истории человечества. Неслучайно сейчас наши недруги самыми гнусными способами пытаются отобрать у нас нашу победу", — отметил Вячеслав Никонов, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.

"Ну, это невозможно. Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над рейхстагом развевался? Этого никто не забудет", — не согласился президент.

Каждый, конечно, прежде всего отстаивает интересы своей отрасли. Профсоюзы вносят предложение, по которому правительство обязано к ним прислушиваться.

"Пришли к такому предложению и просим поддержать его — что, Российская Федерация уважает труд граждан. Сегодня это вопрос, который очень важен для человека труда, потому что до сегодняшнего дня он никак не оговорен в нашей Конституции", — сказала Наталья Агапова, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.

"Я с вами согласен. Если в Конституции сказано об этом, то тогда в общественном сознании уважение к труду, к людям труда, оно будет привлекать внимание", — ответил Путин.

Предприниматели — о роли бизнесменов, деятели искусства — о необходимости охраны культуры государством.

"Государство защищает культурную самобытность всех народов, этнических общностей РФ, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. По существу, это и есть, в общем, описание нашей культуры. С большой буквы ее надо произносить. Она является на самом деле нашим единственным навсегда союзником и нашим конкурентным преимуществом — вчера, сегодня и завтра. Вот мы так хотим записать в Конституции", — предложил Михаил Пиотровский, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.

"Наша сила в том, что мы такие разные. Сложение положительных качеств каждого народа, населяющего Россию, дает исключительный мультипликативный эффект и укрепляет нашу страну. Именно поэтому Михаил Борисович Пиотровский и сформулировал то, чего раньше в Конституции не было и что чрезвычайно важно для такой страны, как наша", — отметил Путин.

В целом это уже — мощнейший редакторский коллектив. Каждая инициатива немедленно превращается в грамотный с правовой точки зрения текст.

"Тут все говорят о своих достижениях. Я тоже тут единственная олимпийская чемпионка и я читала Конституцию", — сообщила Ирина Роднина, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.

Сверяются с Конституцией — экземпляр лежит прямо перед президентом. И обязательно — с общественным мнением, важной частью были консультации участников рабочей группы в российских регионах.

"Мы охватили не менее двух третей поступивших предложений, значит соцзапрос не только воспринят, но и в высокой степени реализован", — говорит Талия Хабриева, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.

"Я именно это и просил, чтобы весь тот массив был использован на уровне тех структур, в которых эти предложения могут быть реализованы, с тем чтобы ни одно из этих дельных предложений не пропало", — заявил Путин.

Все конструктивные инициативы и так получили должное внимание и займут подходящее место в российском законодательстве.

Во время всей встречи Путин внимательно слушает и записывает. По идее, поправки в Конституцию может принимать российский парламент, но президент настаивает на том, чтобы они получили общероссийское одобрение.

"Действующий глава государства наделен определенными полномочиями, которые прописаны в Конституции, а в данном случае эти поправки — часть полномочий от президента передают в Государственную думу и в Совет Федерации. И вы были бы правы окончательно, если бы мы процедуру принятия поправок ограничили только тем, о чем я сказал выше, а именно, сделали бы это без всеобщего голосования. А вот если мы выходим на всеобщее голосование, то тогда граждане, а граждане страны являются источником власти государственной, они и, если соглашаются с этими предложениями, они как бы и разрешают нам с вами часть полномочий от президента передать в Федеральное Собрание. И мне кажется, что здесь нет никаких противоречий. Поэтому я предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов всеобщего общероссийского голосования. Договорились?" – выступил президент.

"Да, будет сделано".

Сегодня впервые назвали и возможную дату этого голосования.

"Позвольте вам предложить все-таки 22 апреля текущего года, как дату проведения общероссийского голосования. Логика выбора здесь была достаточно простой. К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха, 24 апреля у наших братьев мусульман начинается священный месяц Рамадан. Вот между этими датами 22 число — это рабочий день, но мы также должны будем предусмотреть, что этот день будет объявлен выходным днем. Этот выходной день не будет ни коим образом компенсирован за счет текущих выходных других или праздничных дней", — предложил Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.

22 апреля 2020-го укажут и в законе, который отправится на обсуждение в Государственную думу.

"Путин одобрил 22-е число? – Да, Владимир Владимирович согласился с этим. Это будет оплачиваемый выходной день. Это никакой не отгул, не за свой счет человек возьмет. Всё будет нормально", — пояснил Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.

Общероссийская процедура будет организована по образцу и подобию последних президентских выборов — этим уже занимается российский Центризбирком.

"Закон о поправках в Конституцию будет принят только в том случае, если результаты плебисцита всероссийского голосования будут положительными. Если граждане страны придут и поддержат наши с вами предложения. Для того, чтобы люди понимали, о чем идет речь, нужно работать в регионах. И я очень вас прошу, продолжить эту работу до всероссийского голосования", — сказал президент.

И на этом, впрочем, законодательная реформа не закончится. По итогам изменения Конституции нужно будет вносить поправки еще как минимум в двадцать пять федеральных законов.

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