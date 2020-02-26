Хосни Мубарак обрел покой: Раиса проводили в последний путь с воинскими почестями

В Египте прошли похороны 91-летнего Хосни Мубарака. Экс-президента страны проводили с воинскими почестями. Соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Он направил телеграмму египетскому руководству, отметив, что в России будут помнить о большом вкладе Мубарака в развитие двусторонних отношений.

Район мечети Маршалла Тантауи перекрыт. На прилегающих улицах дежурят десятки полицейских и офицеров служб безопасности в штатском. За стенами закрытого военного объекта — министры, дипломаты, духовенство. В первом ряду сыновья Хосни Мубарака — Гамаль и Алаа. Они вместе с отцом прошли через судилище и тюрьму. Никто не бежал за границу, никто из них не отрекся от родных.

Завернутый в национальный египетский флаг гроб с телом Раиса вынесли из армейской мечети, установив на лафет, запряженный шестеркой лошадей. Под артиллерийские залпы процессия тронулась через площадь. В первом ряду — президент Египта, маршал Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

На портретах Мубарак в военной форме Главкома египетских ВВС. Отслужив 30 лет в рядах вооружённых сил Египта, летчик-асс Мубарак лично участвовал во всех крупных войнах и компаниях своей страны, заслужив кровью боевые ордена, что несли сегодня за гробом.

"Хосни Мубарак — самый благородный египтянин. Этот человек заложил основу нашего государства. Подарил ему стабильность. Он умер, но всю свою жизнь он посвятил Египту", — подчеркивает Мохаммед Исмаил.

Слезы на глазах пришедших — это еще и символ покаяния перед президентом, сделавшим Египет стабильным, светским и растущим, перед президентом, преданным египтянами, требовавшими девять лет назад его казни, стучавшими тогда по портретам Раиса снятыми с ног башмаками.

Армия, частью которой он считал себя до самой смерти, отказалась поддержать своего главнокомандующего в январе 2011 года, когда толпа, поощряемая ненадежными вашингтонскими политтехнологами, скандировала речевки "арабской весны", обернувшейся годами смуты, экономического падения и гражданской усобицы.

Его буквально бросили на произвол судьбы американские союзники, сделавшие тогда ставку на управляемый хаос, поставивший 90-миллионный Египет на грань гибели. Из этого хаоса с большим трудом и потерями выходит сегодня страна.

"Сегодня наш народ скорбит. Ушел достойный сын Египта, герой войны. Пусть упокоится твоя душа!" – произносит Юсеф Ашраф.

Пришедшие к власти на гребне "арабской весны" исламисты, спешили судить человека, чья биография была биографией всего Египта второй половины XX века. Больного раком, перенесшего инфаркт Мубарака на больничных носилках раз за разом доставляли в металлическую клетку зала заседаний. Он гордо молчал, считая для себя унизительным участвовать в заказном спектакле. Он годами носил робу приговоренного к пожизненному заключению. Но Мубарак пережил своих врагов, увидел их крушение, добился свободы, не потеряв достоинства. 26 февраля 2020 года все флаги в Египте приспущены.

Национальным трауром провожает Египет своего солдата и президента. Он обрел долгожданный покой на семейном кладбище, рядом со своим любимым внуком Мохаммедом, трагически погибшим двенадцать лет назад.