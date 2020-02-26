Вы больные, девочки: Лавров осадил грузинских журналисток

Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось осадить грузинских журналисток, которые мешали ему пройти в отделении ООН в Женеве. Журналистки, перекрикивая друг друга и толкаясь, протягивали микрофоны прямо к лицу главы российского МИДа. Удивительно, но они лишь хотели узнать, приедет ли Лавров в Грузию. сообщает "Россия 1".

Как сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, она и ее коллега получили травмы — так сильно журналистки хватали их за руки. Фотографии ссадин и ушибов Захарова выложила в соцсети на своей страничке в Facebook.

Она разместила и видео инцидента, отметив, что "шеф не пострадал". Мария Захарова считает показательным то, что, задавая вопросы Лаврову на русском, но как только им девушка по-русски сказала "всё!", то у грузинских корреспонденток случилась падучая и они по-английски закричали Don’t touch me "с какими-то нечленораздельными звуками".

"Обратите внимание: когда швейцарские секьюрити отодвигают этих гражданок, они не ропщут, — добавила официальный представитель российского МИД. – Это стиль "Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации".

Грузинские журналистки, прорываясь к Лаврову, всего-то лишь хотели узнать, примет ли участие во встрече глав МИД стран Совета Европы, которая должна была пройти 14-15 мая в Тбилиси. Однако, после инцидента в Женеве и угроз грузинской оппозиции организовать масштабные акции протеста в Тбилиси, встреча глав европейских дипломатических миссий была перенесена в Страсбург.